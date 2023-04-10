Украина передала России пять тяжелораненых оккупантов, среди них единственная пленная женщина 10 апреля, 17:41 Украина передала россиянам пять пленных тяжелораненых оккупантов и двух мусульман (Фото:Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram)

Украина передала стране-агрессору России пять тяжелораненых пленных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в понедельник, 10 апреля.

Среди переданных пленных оккупантов была единственная женщина, которая находилась в украинском плену. Их состояние стабилизировали, репатриация прошла без каких-либо условий для страны-террориста в соответствии с международным гуманитарным правом.



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В священный в исламе месяц Рамадан Украина также передала России двух военнопленных оккупантов-мусульман, чтобы подтвердить предложение обмена мусульман «всех на всех».

Советница по коммуникациям главы Офиса президента Украины Дарья Заривная говорила, что Украина предлагала в Рамадан обменять всех военнопленных, исповедующих ислам, но враг отказался.

Ранее Украина передавала россиянам пять тяжелораненых оккупантов 24 марта.

При этом страна-агрессор удерживает в плену многих раненых военнопленных, которых должна немедленно вернуть без предварительных условий в соответствии с Женевскими конвенции.

10 апреля Украина и Россия провели новый большой обмен. Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Они обороняли Мариуполь, Азовсталь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, остров Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС, а также участвовали в боях на разных направлениях фронта. Почти половина из них были тяжело ранены, больны или подверглись пыткам в плену.

