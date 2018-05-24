Украина передала международным следователям маршрут доставки из России ракеты по делу МН17 - Грицак

Василий Грицак (третий справа) в Нидерландах

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о вкладе украинских следователей, результаты работы которых передали Международной следственной группе, которая расследует катастрофу рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

По словам руководителя спецслужбы, СБУ скрупулезно восстановила маршрут перевозки использованной для преступления зенитно-ракетной установки БУК с территории Российской Федерации на восток Украины.

Также украинские следователи передали Нидерландам "большое количество данных, имеющих значение по делу". В частности, речь идет о перехвате телефонных разговоров террористов и связанных с ними лиц, что позволило идентифицировать более ста из них.

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В четверг, 24 мая, в Нидерландах Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием катастрофы пассажирского самолета рейса MH17, представила промежуточные выводы. Следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Президент Украины Петр Порошенко в своем комментарии отметил, что сегодня следователи представили дополнительные доказательства поставки из Российской Федерации противовоздушной комплекса, с помощью которого был сбит самолет.

Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.