Украина перебросила часть ПВО к линии фронта, уменьшив защиту других регионов — Financial Times 12 октября, 10:27 Российские оккупанты обстреляли центр Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина перебросила часть своих систем ПВО на линию фронта, чтобы прикрыть задействованные в контрнаступлении войска, тем самым сократив оборону других регионов, заявил высокопоставленный западный чиновник, пишет Financial Times.

«У них есть ограниченная дальнобойность высокоточных [систем ПВО]. Им нужно больше», — сказал чиновник.

Издание пишет, что атаки России на крупнейшие города Украины заставят Киев выбирать между развертыванием небольшого количества систем ПВО для защиты гражданского населения или их использованием для продолжения контрнаступлений.

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Западные и украинские официальные лица, а также военные аналитики назвали отсутствие противовоздушной обороны «одной из главных слабостей Киева».

Удары, нанесенные в понедельник, 10 октября показывают, как трудно такой большой стране, как Украина, полностью защитить себя от российских воздушных атак, даже несмотря на то, что Киев призвал к увеличению количества систем ПВО, а западные союзники увеличили их поставки.

«Проблема не столько в том, что у Украины нет ПВО. Дело в том, что Украине ее недостаточно для защиты такой большой страны, и ракеты могут лететь с разных направлений», — сказал один западный советник по вопросам обороны.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.