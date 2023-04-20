У Украины есть серьезные системы для защиты неба, но будут еще мощнее — Зеленский

20 апреля, 01:22
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Украина уже имеет серьезные системы для защиты неба. Но скоро страна получит еще мощнее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

«На уровне государства делается все, чтобы наращивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но должны быть — и, уверен, будут — более мощные», — заявил президент.

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Зеленский также поблагодарил всех, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность всего того оружия, которое появилось у нашего государства.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Военная помощь ПВО Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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