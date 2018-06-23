"Украина отстоит свое право жить и господствовать на Богом данных землях Крыма и Донбасса": Балух написал письмо Порошенко

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Фото письма, датированного 22 июня, опубликовал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на своей странице в Facebook.

В письме Балух рассказал, что рад быть в числе тех, за кого Украина бьется, чтобы освободить из российского плена.

"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и хозяйничать на Богом данными нам землях Крыма и Донбасса", – подчеркнул он.

Балух также рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечали День России, в симферопольском СИЗО выкрикивали "Слава Украине!".

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день рассии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и не одиночные заключенные пели украинский гимн", - говорится в тексте письма.

Кроме того, Балух предостерег Украину от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, самая живучая из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла на благо не бывает", - написал он.

Фото: Ахтем Чийгоз via Facebook

"Искренне надеюсь, что горький опыт истории таки сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его страны, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань, а остановить агрессора, пусть даже понеся при этом временных финансовых потерь и некоторых бизнес неудобств ... За нами правда, за нами судьба и воля святая! Слава Украине!" - завершил Балух.

Ранее сообщалось, что Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Роздольнинский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя этого учреждения.

Напомним, Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти обвинили его в хранении боеприпасов. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта.

Читайте также:

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. Балух и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.