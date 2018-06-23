24 июня 2018, воскресенье

"Украина отстоит свое право жить и господствовать на Богом данных землях Крыма и Донбасса": Балух написал письмо Порошенко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Владимир Балух
Фото: Сейдамет Мустафаев via Facebook

Владимир Балух

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Фото письма, датированного 22 июня, опубликовал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на своей странице в Facebook.

В письме Балух рассказал, что рад быть в числе тех, за кого Украина бьется, чтобы освободить из российского плена.

"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и хозяйничать на Богом данными нам землях Крыма и Донбасса", – подчеркнул он.

Балух также рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечали День России, в симферопольском СИЗО выкрикивали "Слава Украине!".

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день рассии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и не одиночные заключенные пели украинский гимн", - говорится в тексте письма.

Кроме того, Балух предостерег Украину от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, самая живучая из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла на благо не бывает", - написал он.

Фото: Ахтем Чийгоз via Facebook

 

"Искренне надеюсь, что горький опыт истории таки сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его страны, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань, а остановить агрессора, пусть даже понеся при этом временных финансовых потерь и некоторых бизнес неудобств ... За нами правда, за нами судьба и воля святая! Слава Украине!" - завершил Балух.

Ранее сообщалось, что Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Роздольнинский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя этого учреждения.

Напомним, Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти обвинили его в хранении боеприпасов. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта.

Читайте также: 

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. Балух и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове