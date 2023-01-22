Сводка Генштаба. ВСУ отразили атаки оккупантов возле десяти населенных пунктов, россияне более интенсивно применяют авиацию 22 января, 07:13 Украинские военные ведут огонь из польской габуицы Krab в Донецкой области, 17 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные отразили атаки российских оккупантов возле десяти населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за воскресенье, 22 января.

Так, подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах Новоселовского, Терны, Серебрянского лесничества, Верхнекаменского, Белогоровки, Красной Горы, Бахмута, Первомайского, Марьинки и Победы.

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Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях — обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском Генштаб наступательных группировок противника не обнаружил. На Купянском, Лиманском, Бахмутском (Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области), Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском армия РФ обстреляла из разных видов вооружения районы десятков населенных пунктов и позиции украинских военных.

Также от вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали населенные пункты Черниговской и Сумской областей. По всей Украине остается угроза российских атак ракетами наземного и воздушного базирования и дронами-камикадзе.

В течение суток авиация Сил обороны 14 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов и трижды по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали два района сосредоточения военных РФ.