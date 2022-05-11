«Близко к кульминации». К концу лета Украина отодвинет армию РФ на позиции, которые та занимала до 23 февраля — американский генерал 11 мая, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Генерал Бен Ходжес (Фото:Мюнхенская конференция по безопасности)

У России нет дополнительных сотен тысяч солдат или новых танков, готовых вступить в бой, поэтому украинская армия в ближайшее время перейдет в контрнаступление, заявил в эфире телеканала CNN бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

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По его мнению, первое окно возможностей для ВСУ возникло после отхода российских частей из-под Киева, но тогда оно было упущено. Россиянам удалось переконфигурировать войска, и они начали новое наступление.

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«Хорошая новость в том, что они начали слишком быстро, не будучи готовыми. И именно поэтому мы видим столь небольшие успехи за последние две недели, на фронте протяженностью 300 миль. Там нет области основного удара. Они не в состоянии сосредоточить свои наступательные возможности где-либо. И наверняка за столь короткое время они не смогли научиться проводить то, что я бы назвал совместными операциями, то есть сочетание действий наземных, морских и воздушных сил, спецназа и кибервойск», — считает Ходжес.

Это дает украинцам второй шанс сокрушить противника, сказал он.

«Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины. Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля», — предположил американский генерал.

Бен Ходжес командовал американскими войсками в Европе в 2014—2018 годах, сейчас работает в Центре анализа европейской политики.

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