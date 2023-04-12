Украина отложила контрнаступление по трем причинам — Washington Post

12 апреля, 17:00
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Танк ведет огонь (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Танк ведет огонь (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украина отложила контранступление по нескольким причинам, сообщает The Washington Post. По данным издания, операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и недавно «слитых» документов Пентагона о состоянии ВСУ.

Как подчеркивается в материале, ставка слишком высока: Украина намерена вернуть себе территории, поэтому идти на риску ВСУ не стали, не имея в своем распоряжении всех составляющих.

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«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — говорится в статье.

По информации Washington Post, командир одного из подразделений ВСУ, дислоцированных в районе Бахмута, отметил, что украинцы наблюдали «недавно мобилизованных» российских военных, которые, по его словам, «очень хорошо укрепляют свои позиции». Командир с позывным Метис заявил, что несмотря на успех некоторых вылазок, его подразделение не готово к полномасштабному наступлению.

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Также, как отмечает издание, начать контрнаступление не дают возможные «слитые» секретные документы Пентагона, в которых рассказывается о состоянии украинской армии и планах контрнаступления.

11 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что защитники Украины могут начать контрнаступление летом.

Заместительница министра обороны Анна Маляр предупредила, что официально говорить о планах ВСУ могут только президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины. Он призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления и отметил, что оно происходит каждый день.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

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28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и определят дальнейший ход событий.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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