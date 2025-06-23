России вернули три тела оккупантов, которых выдали за тела украинских военных (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)

России уже вернули три тела ее военнослужащих, которые страна-агрессор передавала Украине под видом погибших украинских защитников.

Об этом во время брифинга в понедельник, 23 июня, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Россиянам тела передаются только после 100% подтверждения совпадения. Три тела переданы россиянам, по ним было полное соответствие», — сказал он.

Также во время брифинга первый заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что согласно судебно-медицинским осмотрам, в 2025 году Россия передала Украине 20 тел своих военных.

Клименко уточнил, что эти 20 тел были переданы именно во время нынешних репатриаций.

В рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что во время репатриаций были случаи, когда оккупанты передавали Украине тела российских военных. Это могло быть преднамеренными действиями РФ или халатностью, говорил министр.

По его оценкам, на идентификацию полученных тел понадобится примерно 14 месяцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Россия намеренно передает Украине тела своих погибших военных, выдавая их за украинских защитников, чтобы создать впечатление, сколько у них вроде бы украинских тел и скрыть гибель многих россиян.