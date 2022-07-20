ВСУ не сдержать. Есть два условия, при которых Украина освободит юг — военный эксперт

20 июля, 13:37
Граффити во временно оккупированном Херсоне. (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Граффити во временно оккупированном Херсоне. (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ назвал два условия, при которых Украина освободит юг.

Он отметил, что временно окуппированный юг на правобережье предположительно контролируют около 15 тысяч российских военных.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8&feature=emb_logo

«Там сейчас находятся 49-я армия, 20-я мотострелковая дивизия, некоторые подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады. Также они усилены мобилизованными с территорий так называемых ЛНР и ДНР. Эти части занимают очень большой фронт и какую-то оборону они могут держать только против небольших украинских подразделений, которые сейчас, как мы понимаем, там осуществляют наступление», — сказал Михайлов.

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По словам аналитика, украинское наступление «будет очень непросто сдержать» при двух условиях: если Украина подготовит или применит резервы и если Украине удастся уничтожить один или два из трех мостов в Херсонской области.

19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне раздались взрывы. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной у моста, и что россияне растеряны из-за успешных действий ВСУ.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что после подрыва Антоновского моста оккупанты могут остаться без путей к отступлению.

По словам Кирилла Михайлова, Антоновский мост является одной из важнейших целей в Херсонской области, потому что есть только три моста — автомобильный, железнодорожный и мост через дамбу на Каховской ГЭС.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Увольнение Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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