Освободят ли ВСУ Херсон? Генерал Бридлав дал уверенный ответ

10 августа, 15:09
Российский флаг над украинским гербом на здании Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский флаг над украинским гербом на здании Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Отставной генерал и экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью НВ рассказал, смогут ли Вооруженные силы Украины освободить Херсон.

«Что касается Херсона, то, я думаю, что у Украины и сегодня достаточно вооружения от предыдущих поставок, чтобы достичь тех целей, которых ваша армия планирует достичь», — заявил Бридлав в интервью НВ.

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Экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе добавил, что сейчас украинская армия делает в этом направлении очень хорошую работу, и он ждет успеха операции вокруг Херсона.

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При этом он отметил, что хороших данных разведки о том, что происходит в регионе, нет.

«Ходят слухи, что Россия перебрасывает туда подкрепление, но это означает, что они уменьшают свое присутствие в Донбассе. Это, конечно, добавит армии проблем в южном направлении, с другой стороны, откроет возможности на Донбассе. Сейчас мне нравится, как украинские войска ведут свою кампанию на подступах к Херсону», — прокомментировал ситуацию на фронте американский генерал в отставке.

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27 июля ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. После этого коллаборанты признали, что движение по мосту невозможно. Они также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен примерно в 6 километрах от автомобильного.

В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные вновь нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

После этого в Херсонской ОВА сообщили, что россияне начали вывозить семьи из оккупированного Херсона.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Филип Бридлав Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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