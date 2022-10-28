Уничтожены десятки оккупантов, трое взяты в плен. В украинской разведке рассказали, как освобождали Невское

28 октября, 19:23
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Российские оккупанты убегали из Невского Луганской области (Фото:Скриншот видео ГУР МО/Facebook)

Российские оккупанты убегали из Невского Луганской области (Фото:Скриншот видео ГУР МО/Facebook)

Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало, как украинские военные освобождали Невское Луганской области от российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, в освобождении населенного пункта принимала участие группа Кедр и 5 рота 66 бригады ВСУ.

В ходе наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Уничтожены 34 вражеских стрелка и три пулеметных расчета.

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Те, кому удалось уцелеть, оставили технику, боеприпасы и ушли из Невского.

Разведчики взяли в плен троих российских «контрактников», военный КАМАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

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Во время наступления героически погиб украинский разведчик Владислав Кравец. Ценой собственной жизни он уничтожил расчет войск РФ.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/533197225304872/

26 октября военные подняли украинский флаг в освобожденном Невском.

9 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что защитники Украины полностью контролируют населенные пункты Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

В эфире Радио НВ Гайдай говорил, что, по его мнению, для освобождения севера Луганской области ключевым является район Сватово.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Украинская разведка Война России против Украины деоккупация

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