Украина освободила из плена оккупантов 20 защитников

13 октября, 16:19
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Освобожденные 13 октября защитники Украины (Фото:Andriy Yermak / Twitter)

Освобожденные 13 октября защитники Украины (Фото:Andriy Yermak / Twitter)

Украина в четверг, 13 октября, освободила из российского плена 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, Территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Ермак рассказал, что Украина и страна-террорист РФ провели очередной обмен пленными. Из плена вернулись 14 военнослужащих ВСУ, четыре бойца территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.

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По словам главы Офиса президента, некоторых россияне удерживали в Еленовке Донецкой области, на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

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«Парни сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», — написал Ермак.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных солдаты и сержанты и один офицер, самому старшему — 49 лет, а самому младшему — 19.

Во время обмена пленными 11 октября Украина освободила 32 своих защитника, а также вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который защищал Украину.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Инфографика: НВ

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

https://www.youtube.com/embed/FFeyK-Dw5Kg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Оленовка Обмен пленными Обмен пленными новости Последний обмен пленными Военнопленные Андрей Ермак Война России против Украины

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