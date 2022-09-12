Украинцы творят историю — как ответит Кремль? Мировые СМИ анализируют значение «ошеломляющего» наступления ВСУ 12 сентября, 12:55 Сюжет Украинские войска в районе Бахмута, Донецкая область (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Молниеносный прорыв Вооруженных сил Украины в Харьковской области впечатлил международные СМИ: издания называют успех Украины «ошеломляющим», прогнозируют близкий перелом в войне, а немецкая пресса призывает Олафа Шольца наконец-то разблокировать поставки оружия Украине.

НВ собрал выдержки из аналитических текстов ведущих мировых СМИ о значении и масштабе контрнаступления ВСУ на северо-востоке и юге Украине.

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Контрнаступление Украины на севере «за пять дней изменило все», констатирует в своем обзоре Дэн Саббах, редактор отдела безопасности и обороны британской The Guardian. Он отмечает, что хотя до недавнего времени международные военные аналитики «в значительной мере игнорировали» харьковский участок фронта, именно здесь ВСУ удалось совершить прорыв глубиной в 70 км и, по оценкам ISW, освободить больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля. «Киев показал, что может динамично использовать военные обстоятельства в свою пользу, открывая перспективу дальнейших значительных успехов до наступления зимы», — подчеркивает Саббах. Он отмечает, что рывок ВСУ в Харьковской области «по-видимому, является вторым этапом двойной контратаки» — сперва на херсонском, а затем на харьковском направлении, — тогда как российская военная разведка «катастрофически упустила» наращивание сил ВСУ на севере.



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Украине удалось достичь успеха частично за счет использования танков и пехоты, но также и благодаря ослаблению врага ударами дальнобойной артиллерии, пишет обозреватель The Guardian. Он отмечает, что ВСУ умело использовали как разведку, чтобы определить слабое место россиян, так и географию — в частности реку [Оскол как барьер для снабжения и отхода армии РФ — прим. ред). «Но прежде всего [наступление Украины] показало невиданное ранее применение общевойсковых сил с оптимальной мощью», — пишет автор.



Он также отмечает провал расчетов армии РФ на то, что она сможет проложить себе путь на запад путем «неустанного применения тяжелой артиллерии» (от 15 000 до 20 000 снарядов в день). Теперь же стало очевидным, что Россия потратила месяцы войны на истощение, добившись поначалу лишь ограниченных завоеваний (захват Северодонецка), а затем «и вовсе почти ничего». Контрнаступление ВСУ также еще раз выявило, как быстро тают и как сильно растянуты силы РФ вдоль фронта в Украине: Саббах оценивает их общее число в 100 тыс. военных, при этом качество сил оккупантов «постепенно ухудшается».



В то же время остается неясным, как долго Украина сможет поддерживать этот импульс, ведь слишком быстрое и далекое продвижение вперед «может быть сопряжено с риском» для ВСУ, подчеркивает профильный обозреватель The Guardian. Пока неясно, стабилизируется ли фронт в районе реки Оскол, в то время как Украина получила возможность атаковать линии снабжения РФ в северной части Луганской области, а также продвинуться в Херсонской области — «откуда России, вероятно, придется отводить войска».



Теперь критически важно, какое политическое влияние будут иметь эти события, пишет The Guardian. Если не брать в расчет гипотетические «экстраординарные события на поле боя», Украина вряд ли сможет окончательно победить Россию до наступления зимы. «Тем не менее, Киев продемонстрировал, какое значение уже имеет и может иметь поддержка Запада в следующем году, предотвращая возможную внешнюю критику из-за роста цен на энергоносители нынешней зимой», — подчеркивает издание знаковый момент успеха ВСУ. И хотя сейчас Кремль вряд ли готов уступить требованиям Украины — включая полный вывод войск с ее территории, выплату репараций и созыв трибунала по военным преступлениям — перед Владимиром Путиным и руководством российской армии «стоят серьезные вопросы». «Их ответ на эти вопросы может определить, есть ли у них хоть какой-то шанс выиграть эту войну», — резюмирует Дэн Саббах.



The Washington Post констатирует «ошеломляющий разгром российских войск» в Харьковской области. И хотя издание напоминает, что РФ по-прежнему оккупирует обширную украинскую территорию — от Мариуполя и Херсона до аннексированного Крыма, — а также способна подвергать освобожденные территории яростным ударам своих ракет, военные эксперты акцентируют важность успеха ВСУ. В первую очередь — из-за его потенциала изменить ход войны.



«Это знаковое событие, — отмечает Роб Ли, военный аналитик Института исследований внешней политики. — Оно не означает, что Россия будет вытеснена из Украины в ближайшее время. Однако они [армия РФ] по-прежнему не извлекают уроки [из собственных ошибок], по-прежнему неправильно делают самые базовые вещи». По мнению Ли, «общая ситуация сейчас складывается в пользу Украины, особенно в среднесрочной перспективе», тогда как «для России дела будут только ухудшаться». «У России нет веских причин полагать, что она сможет добиться в Украине большего, чем уже добилась», — подчеркивает Роб Ли.



Украинским силам уже удалось отрезать пути снабжения врага, выявить беспорядок и хаос в рядах армии РФ, мотивировать украинцев, принудить к бегству оккупационные «власти», а также привести в ярость сторонников Кремля, напоминает WP, цитируя слова Игоря Гиркина о «крупном поражении». «Украинские войска на северо-востоке за несколько дней молниеносно пронеслись через десятки городов и сел, порой продвигаясь на 30−40 миль [48−64 км] за один день, чего Россия не достигала со времен первых дней вторжения. […] В Вашингтоне высокопоставленный чиновник Министерства обороны США назвал успехи [ВСУ] «крайне обнадеживающими», — пишет издание.



Со ссылкой на оценки аналитиков WP также отмечает, что «локальные победы могут привести к более широкому стратегическому сдвигу в войне, если украинцы продолжат развивать свое внезапное преимущество». Газета напоминает, что ВСУ в последние дни продвигались на юго-восток вдоль трассы М03, что «в конечном итоге позволило бы им вновь соединить Харьков, второй по численности населения город Украины, с примыкающим [к Харьковской области] Донбассом, соединив два ключевых театра военных действий».

После ухода российских войск из Изюма способность России выполнить свою задачу по захвату всего Донбасса — а это была единственная публично объявленная цель путинской «специальной военной операции» — теперь под большим вопросом, считает аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По его словам, Изюм был важнейшим узлом снабжения и управления для всего северного фронта России, а также единственным крупным российским плацдармом на правом берегу реки Северский Донец. Поэтому потеря Изюма уничтожит весь северный фронт и его усилиях по захвату Донбасса. «В итоге это действительно повышает шансы Украины на удержание Донецка [Донецкой области]», — отметил Михайлов.



CNN пишет об «потрясающей неделе успехов Украины и провалов России», констатируя «ошеломляющее преображение поля боевых действий на востоке Украины». Американский телеканал отмечает, что для армии РФ эта неделя оказалась «худшей за всю кампанию», тогда как наступление ВСУ было «блестяще задумано и реализовано». Оно удалось также благодаря неадекватным действиям армии РФ, значительная часть подразделений которой в этом районе «были плохо организованы и экипированы». В итоге их провалы и беспорядочное отступление «значительно усложнили» попытку захвату всей Луганской и Донецкой областей, к чему стремилась РФ.



Теперь же «крах российской обороны» спровоцировал «взаимные обвинения среди влиятельных российских военных блогеров и персонажей российских государственных СМИ», отмечает американский телеканал. А в центре внимания оказался один главный вопрос: как на все это отреагирует Москва? «Невозможно предугадать, удвоит ли теперь Кремль усилия по „завершению спецоперации“ или начнет искать урегулирования путем переговоров», — подчеркивает CNN. По мнению его журналистов, первый вариант выглядит «непосильной задачей» для Кремля, с учетом событий прошлой недели, а второй был бы «унизительным». Третий вариант — «возможно, наиболее вероятный» — заключается в том, что Россия будет упорствовать в своих попытках «перемалывающего» наступления дюйм за дюймом, практически не захватывая дополнительных территорий. «Однако теперь она сталкивается с противником, в чьи паруса дует попутный ветер, а еще — свежие поставки западной военной помощи, которые готовятся на зимние месяцы», — констатирует CNN, напоминая об итогах Рамштайна-5 и о том, что успехи ВСУ «ободрили поддержку союзников».



Российские пропагандисты пытаются представить произошедшее на этой неделе «бедствие» как спланированную операцию, однако нет практически никаких признаков того, что российские войска «целенаправленно перегруппировываются», подчеркивает телеканал. Более того, создается впечатление, что армии РФ «не хватает высококачественных подразделений». Катерина Степаненко из американского Института изучения войны отмечает, что по итогам «выдающегося успеха» украинского контрнаступления России придется пересмотреть то, как она использует новосозданный 3-й армейский корпус. По ее мнению, россияне «все еще могут попытаться использовать эти подразделения, чтобы остановить украинское контрнаступление в Харьковской области, хотя бросать плохо обученные и неподготовленные части в такие операции было бы весьма рискованной затеей». Степаненко полагает, что РФ все равно отправит эти подразделения прямо на фронт — учитывая дефицит свежих кадров и первые сообщения о том, что отдельные «добровольческие» батальоны уже сражаются на передовых позициях в Херсонской области. И хотя армия РФ по-прежнему может обладать «значительной мощью» с точки зрения ракетных и артиллерийских ударов, однако ее наземные операции — несмотря на многочисленные перетасовки в высшем командовании — «кажутся плохо организованными», а командиры на местах обладают минимальной автономией. «Последняя неделя обнажила проблемы мотивации и лидерства [в армии оккупантов]», — подчеркивает CNN.



The New York Times пишет, что разгром российских войск в Украине «ставит перед Владимиром Путиным новый политический вызов»: он подрывает имидж «компетентности и мощи», над созданием которого диктатор трудился в течение двух десятилетий. «Сила — единственный источник легитимности Путина», — сказал в комментарии NYT Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, а ныне политический консультант, проживающий в Израиле. — А в ситуации, когда выяснится, что силы у него нет, его легитимность начнет падать к нулю".

Пока неясно, как далеко готова пойти Россия — с ее кибер-, химическим и ядерным арсеналом, — чтобы остановить наступательній импульс Украины, «даже когда прояснился масштаб поражения на поле боя и появилось больше свидетельств хаоса внутри российского правящего класса», пишет NYT.

По словам аналитиков, фундаментальная проблема заключается в том, что Путина настигает его склонность вводить в заблуждение собственный народ. Очевидность неудач России «пробивает бреши» в заявлениях Кремля о том, что «российская армия якобы непобедима, что Украина пронизана коррупцией и трусостью, а Путин — блестящий геополитический стратег».

Российский политолог Татьяна Становая отмечает, что решение Кремля преуменьшить интенсивность и масштабы войны в Украине создало параллельные миры: с одной стороны, это реалии крупнейшей наземной войны в Европе за многие десятилетия, а с другой — обыкновенная московская атмосфера. По ее словам, такая стратегия основывалась на ожиданиях, что Россия быстро выиграет война. Однако теперь неудача за неудачей делает все более сложной задачей попытку скрыть тот факт, что дела идут не по плану. «Кремль в принципе строил всю свою политику на том, что поражений быть не может, — сказала она. — Они не были готовы к тому, что может произойти столкновение с этим вторым параллельным миром».

Тем временем ведущие немецкие СМИ в который раз призывают правительство Германии усилить поддержку Украины на фоне успешного наступления ВСУ. «Путин может проиграть эту войну — и проиграет ее, если она продолжится таким образом. Федеральное правительство [Германии] должно признать это и внести свой вклад, изменив политику поставок оружия [Украине]», — призывает Даниэль Бресслер, ведущий политический обозреватель и редактор влиятельной газеты Süddeutsche Zeitung, заявляя, что «теперь Шольц должен изменить курс». В отдельном тексте по итогам визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев он подчеркивает, что освобождение Изюма стало «крупнейшим поражение российской армии» после ее ухода из окрестностей Киева. Бресслер подчеркивает, что на этом фоне Бербок пришлось пережить в Киеве «неловкий момент, которого можно было избежать» — когда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повторил просьбу Украины дать добро правительства ФРГ на поставку танков Leopard 2. «Каждый день когда кто-то в Берлине раздумывает или обсуждает, можно ли поставить танки […], кто-то в Украине умирает, потому что танк еще не прибыл», — подчеркнул Кулеба.

С аналогичным призывом к правительству Шольца обратился ведущий немецкий журнал Spiegel. «Украинцы творят историю — Германия обзана изменить курс», — так озаглавил свою колонку Максимилиан Попп, заместитель внешнеполитического редактора Spiegel. «Некогда невообразимое вдруг кажется возможным: Украина близка к разгрому российских войск на северо-востоке — в том числе благодаря западному оружию. Федеральное правительство должно сделать из этого мудрые выводы», — заключает он.

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