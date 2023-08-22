Украина опровергла фейк оккупантов об «уничтожении» катера ВСУ возле острова Змеиный — CNN

22 августа, 21:37
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Остров Змеиный (Фото:Генштаб ВСУ)

Остров Змеиный (Фото:Генштаб ВСУ)

Во вторник, 22 августа, Украина опровергла ложь российских оккупантов о том, что потеряла военный катер американского производства возле острова Змеиный, сообщает CNN, ссылаясь на анонимного представителя Военно-морских сил ВСУ.

«Ни одного такого инцидента с украинским флотом не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в этом случае нам нечего комментировать», — подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

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Ранее Министерство обороны страны-агрессора России утверждало, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских Сил обороны на борту к востоку от острова Змеиный.

Оккупанты солгали, что катер активно маневрировал и пытался уклониться от огня истребителя, однако был «уничтожен» с помощью авиационной пушки.

Минобороны РФ также добавило видео так называемого «уничтожения», однако на нем можно увидеть только неизвестный катер.

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Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В Минобороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

В июле этого года войска РФ трижды сбросили авиабомбы на остров Змеиный. Это произошло после выхода РФ из зерновой сделки.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Пропаганда Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фейк Минобороны РФ Российская пропаганда Остров Змеиный силы обороны

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