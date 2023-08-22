Украина опровергла фейк оккупантов об «уничтожении» катера ВСУ возле острова Змеиный — CNN 22 августа, 21:37 Остров Змеиный (Фото:Генштаб ВСУ)

Во вторник, 22 августа, Украина опровергла ложь российских оккупантов о том, что потеряла военный катер американского производства возле острова Змеиный, сообщает CNN, ссылаясь на анонимного представителя Военно-морских сил ВСУ.

«Ни одного такого инцидента с украинским флотом не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в этом случае нам нечего комментировать», — подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

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Ранее Министерство обороны страны-агрессора России утверждало, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских Сил обороны на борту к востоку от острова Змеиный.



Оккупанты солгали, что катер активно маневрировал и пытался уклониться от огня истребителя, однако был «уничтожен» с помощью авиационной пушки.



Минобороны РФ также добавило видео так называемого «уничтожения», однако на нем можно увидеть только неизвестный катер.



Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В Минобороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

В июле этого года войска РФ трижды сбросили авиабомбы на остров Змеиный. Это произошло после выхода РФ из зерновой сделки.