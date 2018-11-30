Украина ограничила въезд мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в себя в Twitter. Как именно ограничивается въезд, не уточняется.
Председатель Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции.- Петр Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.
По его словам, ограничения не касаются гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции.
Порошенко также предложил ужесточить требования к регистрации в отношении граждан РФ, особенно в областях, в которых введено военное положение.
Предложил ужесточить требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан РФ. Предложения по этому попросил внести в течение 24 часов на утверждение.- Петр Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.
Предложения по этому вопросу президент попросил внести в течение 24 часов на утверждение.
Смотрите также
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
Смотрите также
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Смотрите также
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования