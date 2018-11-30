Украина ограничила въезд мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в себя в Twitter. Как именно ограничивается въезд, не уточняется.

Председатель Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции. - Петр Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

По его словам, ограничения не касаются гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции.

Порошенко также предложил ужесточить требования к регистрации в отношении граждан РФ, особенно в областях, в которых введено военное положение.

Предложил ужесточить требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан РФ. Предложения по этому попросил внести в течение 24 часов на утверждение. - Петр Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Предложения по этому вопросу президент попросил внести в течение 24 часов на утверждение.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать