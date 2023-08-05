Украина объявила о военной угрозе в акваториях черноморских портов РФ
Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы (Фото:marinetraffic.com)
Украина в пятницу, 4 августа, опубликовала прибрежное уведомление, в котором предупреждается о военной угрозе в акватории шести российских портов в Черном море.
Об этом говорится в прибрежном уведомлении №118, опубликованном на сайте Госгидрографии при Государственной службе морского и речного транспорта.
В сообщении говорится об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.
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