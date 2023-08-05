Украина объявила о военной угрозе в акваториях черноморских портов РФ

5 августа, 13:14
Поделиться:
Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы (Фото:marinetraffic.com)

Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы (Фото:marinetraffic.com)

Украина в пятницу, 4 августа, опубликовала прибрежное уведомление, в котором предупреждается о военной угрозе в акватории шести российских портов в Черном море.

Об этом говорится в прибрежном уведомлении №118, опубликованном на сайте Госгидрографии при Государственной службе морского и речного транспорта.

В сообщении говорится об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Видео дня

Госгидрография
Фото: Госгидрография

Дополняется…

Редактор: София Лазарова

Теги:   Черное море Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X