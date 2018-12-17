Украина объявит в международный розыск фигуранта дела об убийстве Гандзюк - член ВСК Сегодня, 22:30 292 Цей матеріал також доступний українською Антон Геращенко заявил, что у следствия есть "все, чтобы подобраться к заказчику убийства" Екатерины Гандзюк Фото: Екатерина Гандзюк/Facebook

Генеральная прокуратура Украины планирует объявить в международный розыск одного из подозреваемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщил член Временной следственной комиссии Верховной Рады Антон Геращенко.

"Генеральный прокурор Украины заявил, что одного из криминальных авторитетов Херсонской области подадут в международный розыск. Он находится на одном из Карибских островов", - заявил Геращенко в комментарии Громадськoму.

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Нардеп не назвал имя фигуранта дела и его роль в убийстве Гандзюк, отметив лишь, что у следствия есть "практически все, чтобы подобраться к заказчику убийства".

"Следствие рассматривает 12 версий, и рано или поздно одна из этих версий даст результат, и будет достаточно фактов и доказательств для предъявления обвинений непосредственному заказчику убийства", - добавил Геращенко.

По имеющимся данным, речь идет о криминальном авторитете Левине по прозвищу Москаль-младший.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал его ключевым организатором нападения на Екатерину Гандзюк.

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Нардеп Мустафа Найем, который входит в Временную следственную комиссию, сообщил, что имя Левина - Алексей, а настоящая фамилия - Москаленко. По неподтвержденным данным, Москаленко-младший находится в Доминиканской Республике.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

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В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор), признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.