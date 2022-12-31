Самая сложная посевная. Украина обеспечила себя продовольствием на следующий год — Шмыгаль 31 декабря, 04:00 За более чем 10 месяцев 38 тысячам наших аграриев было выдано 80 миллиардов гривен (Фото:Landlord)

Украина обеспечила себя продовольствием на следующий год. В ходе посевной собрали более 60 миллионов тонн урожая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 30 декабря.



Он отметил, что за более чем 10 месяцев 38 тысячам наших аграриев было выдано 80 миллиардов гривен.

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«Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 миллионов тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год», – указал Шмыгаль.

Премьер добавил, что благодаря «зерновой инициативе» было экспортировано 15 миллионов тонн продукции, а через дунайские порты – более 10 миллионов тонн.