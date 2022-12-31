Самая сложная посевная. Украина обеспечила себя продовольствием на следующий год — Шмыгаль

31 декабря, 04:00
Поделиться:
За более чем 10 месяцев 38 тысячам наших аграриев было выдано 80 миллиардов гривен (Фото:Landlord)

За более чем 10 месяцев 38 тысячам наших аграриев было выдано 80 миллиардов гривен (Фото:Landlord)

Украина обеспечила себя продовольствием на следующий год. В ходе посевной собрали более 60 миллионов тонн урожая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 30 декабря.

Он отметил, что за более чем 10 месяцев 38 тысячам наших аграриев было выдано 80 миллиардов гривен.

Видео дня

Читайте также:
Посевных площадей меньше на 45%. Урожай зерновых в Украине в следующем году сократится на 60%

«Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 миллионов тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год», – указал Шмыгаль.

Читайте также:
Зерно и гуманитарная помощь. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку украинских инициатив

Премьер добавил, что благодаря «зерновой инициативе» было экспортировано 15 миллионов тонн продукции, а через дунайские порты – более 10 миллионов тонн.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Зерно Продовольствие Война в Украине Денис Шмыгаль Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X