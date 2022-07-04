«Украине нужно оружие, а не белые флаги»: что пишут мировые СМИ о выводе украинских сил из Лисичанска 4 июля, 17:18 Сюжет Так выглядели улицы Лисичанска еще в середине июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

3 июня Генштаб Украины подтвердил, что ВСУ были вынуждены оставить Лисичанск — последний крупный город Луганской области. Украинские защитники вышли из него без потерь, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военных.

«Для сохранения жизней украинских защитников было принято решение об уходе. Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма — нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!» — подчеркнули в Генштабе, объявляя о выводе войск из Лисичанска.

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"Абсолютно логичным решением" назвал такой шаг народный депутат Сергей Рахманин, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке. «После долгих кровопролитных боев, когда была прорвана оборона Вооруженных сил в районе Тошковки и охвачена Врубовка, произошло продвижение в направлении Горского, Золотого, возникла достаточно серьезная угроза окружения группировки. Тогда было принято абсолютно логическое решение отступать на вторую линию обороны — Северск — Соледар — Бахмут», — объяснил Рахманин, отметив, что с военной точки зрения никакой логики удерживать Лисичанск уже не было.



Небольшую часть Луганской области защитники Украины все еще удерживают под своим контролем, чтобы ВСУ успели построить защитные укрепления на других позициях. Те территории области, которые обороняли украинские силы, российские войска разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Что пишут о выводе украинских сил из Лисичанска мировые СМИ — в обзоре НВ.

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Британская Times посвятила редакционную статью уходу ВСУ из Лисичанска. В ней журналисты издания призывают активнее поддерживать Украину и подчеркивают, что именно сейчас украинским силам «как никогда нужна поддержка». «При всем высочайшем моральном духе Украины и справедливости ее борьбы, потеря Лисичанска служит напоминанием о ее уязвимости перед российской огневой мощью — по меньшей мере, при отсутствии массивной поддержки со стороны Запада», — пишет издание.

Его журналисты напоминают, что вопреки ожиданиям многих экспертов, Украина устояла и Россия не смогла добиться быстрой победы. Однако затяжная война стала новым вызовом для Киева в силу ряда причин: российская экономика, несмотря на санкции Запада, более готова к долгой войне, тогда как Украина столкнулась с огромным дефицитом бюджета; РФ может позволить себе потратить гораздо больше жизней, чем Украина; у России больше оружия и более мощная военная промышленность.

Однако, по мнению редакционного коллектива британской газеты, когда ВСУ получают должную западную поддержку, украинские силы проявляют «чрезвычайную» способность останавливать российское наступление. Отсюда следует важный вывод: «Это будет долгая война, и союзники Украины не должны питать иллюзий, что отвоевать утраченные позиции будет легко. Но украинцы не хотят — и их не нужно заставлять — добиваться мира со слабых позиций. Им немедленно нужно оружие, а не белые флаги», — отмечает Times.



The Washington Post напоминает, что с начала битвы за Донбасс продвижение россиян в Луганской области было медленным, а способствовала ему «подавляющая артиллерийская мощь» армии РФ, силы которой «сравняли с землей города и поселки и оставили такое количество раненых и убитых, что «напрашиваются сравнения с масштабами разрушений времен Первой мировой войны в Европе».

Издание отмечает, что хотя захват Лисичанска и продвижение РФ на Донбассе бьет по оптимизму американских законодателей и военных аналитиков, «чиновники администрации Байдена говорят, что успехи [армии] Путина были непропорциональными и дорого обошлись РФ, подчеркивая резкий стремительный рост числа погибших среди российских военнослужащих».

The New York Times напоминает об условиях, в которых украинские защитники были вынуждены отступить из Лисичанска спустя неделю после ухода из Северодонецка. Издание пишет, что Россия «утопила город в артиллерийском огне и задушила линии его снабжения» после месяцев бомбардировок и недель ожесточенных уличных боев, «которые превратили оба города в серую шелуху».

Издание также пишет, что западные аналитики и ранее почти не сомневались в том, что РФ в конечном итоге захватит Северодонецк и Лисичанск, однако с потерей этих городов «удваивается давление на США и их союзников — чтобы доставить на фронт более мощное вооружение, которое они пообещали Украине». NYT отмечает, что следующая фаза войны станет для стран Запада проверкой не только на качество военной логистики, но и на солидарность — особенно на фоне собственных экономических проблем в западных странах.

CNN отмечает, что хотя взятие Лисичанска приближает выход оккупантов к границам Луганской области — что стало ключевой целью Путина после провала под Киевом — «ЛНР» не признает никто в мире, кроме РФ и Сирии. Американский телеканал также приводит оценки Института изучения войны, где прогнозируют, что далее российские войска, скорее всего, сосредоточатся на атаках украинских позиций в райне Северска, к западу от Лисичанска, прежде чем попытаться прорваться к Славянску и Бахмуту Донецкой области.

Reuters напоминает, какой ценой украинские силы держали город, и пишет, что выход украинских сил из Лисичанска «положил конец одному из крупнейших сражений в Европе за несколько поколений, в ходе которого Москва в течение двух месяцев использовала всю мощь своих сухопутных войск на небольшом участке фронта».

«Лисичанск, соседний Северодонецк и близлежащие города, во многих из которых находились предприятия тяжелой промышленности, служившие укрепленными бункерами для [украинских] защитников, были стерты с лица земли безжалостными российскими бомбардировками. Россия неоднократно пыталась окружить украинцев, но безуспешно, вместо этого решив уничтожить их грубой силой своей артиллерии», — констатирует агентство.

Reuters также приводит мнения военных аналитиков, которые предполагают, что нынешние бои могут быть поворотными — но не из-за стратегической ценности самих разрушенных городов, а из-за влияния потерь на боеспособность каждой из сторон, в том числе российской армии.

Так, Нил Мелвин из лондонского аналитического центра RUSI отметил, что хотя формально взятие Лисичанска и стало тактическим успехом России, однако он «дорого обошелся» оккупантам. Он также сравнил битву за Луганскую область с масштабными сражениями за скудные по площади территории, которые были характерными для Первой мировой войны. «[России] понадобилось 60 дней, чтобы добиться очень медленного прогресса, — напоминает Мелвин — Я думаю, что россияне могут объявить о какой-то победе, однако ключевое сражение войны еще впереди».

А Роб Ли из базирующегося в США Института исследований внешней политики заявил, что теперь Украине будет легче защищать новую оборонительную линию, чем «котел» в Луганской области, где силам ВСУ грозило окружение. «Это [выход ВСУ из Лисичанска] то, чем Путин может похвастаться как признаком успеха, — говорит аналитик. — Но в целом это не означает, что Украине придется уступить или сдаться в ближайшее время».

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