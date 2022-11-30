Украина нуждается в многоцелевых истребителях — Воздушные силы
Истребитель F-15 (Фото:U.S. Air Force photo by Master Sgt. Michael Ammons via Wikipedia)
Украина нуждается в многоцелевых истребителях. В частности, в F-15 и F-16.
Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает АрмияInform.
Он отметил, что МиГ-29, даже если их передадут партнеры, не решат те проблемы, которые сегодня стоят перед украинской авиацией.
«Мы понимаем, что враг превосходит нас и количественно в разы, и технологически. У него многоцелевые самолеты, которые готовы выполнять множество задач на поле боя, способны поражать воздушные и наземные цели, имеют широкий спектр вооружения. У нас, к сожалению, устаревшее вооружение и самолеты. Кое-что удалось адаптировать к американским средствам поражения, в частности к таким, как ракеты HARM. Но этого недостаточно», — сказал Игнат.
Для ответа на угрозы Украине нужны многоцелевые самолеты, такие как F-15 и F-16. Ведь враг открыто заявляет, что планирует и дальше бить по инфраструктуре, центрам принятия решений и тому подобное, добавил Игнат. Для отражения этой угрозы нужно и дальнобойное оружие, как ракетное, так и способное работать с многоцелевых самолетов, подчеркнул спикер.
26 ноября Игнат заявил, что для защиты неба Украине нужно еще очень много комплексов ПВО, а для быстрого освобождения оккупированных территорий необходимы самолеты широкого спектра вооружений.