«Срежиссированное заявление». Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя — Подоляк

9 ноября, 18:39
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сообщение россиян об отступлении из Херсона — ложь. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

Об этом он написал в Twitter.

«Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы», — говорится в сообщении.

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Подоляк отметил, что Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не «срежиссированные телевизионные заявления».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1590379058885693440
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В среду, 9 ноября, командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин доложил министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра. Тот приказал начать отступление из Херсона.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты взорвали все мосты, а в самом Херсоне захватчики начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снегиревку Баштанского района Николаевской области, граничащую с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал соблюдать информационную тишину.

Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Владимир Сальдо 9 ноября подтвердил, что его «зам» Кирилл Стремоусов погиб якобы в ДТП.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсон Михаил Подоляк Война России против Украины

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