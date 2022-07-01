«Это невозможно». Украина не сядет за стол переговоров с циничным убийцей — Подоляк

1 июля, 22:45
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данный момент. Они возможны только после тактического поражения РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк отметил, что Россия по разным каналам — через своих политиков, политиков других стран, пророссийское лобби — распространяет призывы к запуску переговоров с Украиной.

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При этом РФ захватывает украинские территории, убивает людей и разрушает города.

«И в это время выходит какой-то очередной умник и на полном серьезе говорит: „Наверное нужно как-то подходить к мирному урегулированию“. Что значит мирное? Это мы что ли напали на РФ? В чем мирное урегулирование?» — сказал Подоляк.

Он отметил, что мирное урегулирование на сегодняшний момент означает признание Украиной несовершение РФ военных преступлений и отказ от части территорий и людей.

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«Циничный убийца ограбил, убил, захватил. Садитесь с ним за стол переговоров и говорите, что он добропорядочный гражданин. Нам на полном серьезе это предлагают… Нет, это невозможно», — сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что война будет идти по правилам войны. То есть Украина должна будет нанести серьезные тактические поражения РФ. После этого переговорный процесс может быть запущен на условиях Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Переговоры с Россией Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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