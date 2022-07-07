Украина в этом году не сможет принять паломников на Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России — посол

7 июля, 16:40
Празднование Рош ха-Шана в 2021 году (Фото:НВ)

Празднование Рош ха-Шана в 2021 году (Фото:НВ)

Украина в этом году не сможет принять паломников на Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что сейчас Украина не может гарантировать безопасность.

www.facebook.com/UkraineInIsrael
Фото: www.facebook.com/UkraineInIsrael

«В связи с заботой о жизни и благополучии прибывших в Украину и в связи с вопиющей российской войной в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не пускаем туристов и посетителей», — сказал он.

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По словам дипломата, он надеется, что молитвы исполнятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают в Украину на могилы праведников.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 25—27 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.

https://www.youtube.com/watch?v=TZJYcN-c_m8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Израиль Умань Рош-Ха-Шана Война России против Украины

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