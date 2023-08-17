«Сеять зраду не хочу». Игнат объяснил свое заявление о том, что F-16 не смогут защищать Украину этой осенью и зимой 17 августа, 10:20 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил свое заявление о том, что Украина якобы не получит от союзников истребители F-16 ближайшей осенью или зимой.

Это он сделал в эфире телемарафона в четверг, 17 августа.

По словам Игната, он не говорил фразу: «Украина не получит истребители до конца года».

«Не хочу сеять зраду среди населения. У меня спросили: Америке заявили, что до конца лета не получим. Я ответил: когда бы мы их не получили, у нас другого выхода нет. Мы нуждаемся в этом вооружении. Будет ли это до конца своего года, в начале следующего, или позже», — сказал он.

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Он рассказал, что Киев тесно консультируется с союзниками и хотел получить истребители еще с начала развязанной Россией большой войны.

«Пилоты скоро будут учиться. И, будем надеяться, что затягивания этого процесса, обучения инженерного состава и других процессов не будет», — добавил спикер ВС.

Накануне Игнат заявил, что в течение осени и зимы 2023 года Украина не сможет защитить небо современными истребителями: «Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», — цитировали его слова.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включить в программу другие типы истребителей, а не только F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.