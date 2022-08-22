Российский теракт в Еленовке: Украина до сих пор не получила от России официальные списки убитых и раненых — омбудсмен 22 августа, 16:46 29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины нет официальной информации о количестве погибших и раненых украинских военнопленных в результате теракта РФ в Еленовке.

"Официально подтвержденной информации у нас нет", - сказал Лубинец в интервью, которое транслировалось в Едином национальном телемарафоне.

По его словам, украинские власти обратились в Международный комитет Красного Креста, который на основании Женевских конвенций должен получать любую информацию от страны-агрессора.

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"Как раз процедуру верификации этих списков нам должен подтвердить Международный комитет Красного Креста. Ответа нет. Есть ответ, что Россия тоже не предоставляет им никакой информации. В настоящее время подтвержденных списков погибших и раненых у нас нет», - сказал Лубинец.

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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