Украина ни с кем не должна согласовывать освобождение собственных территорий — Данилов

2 сентября, 05:27
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Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ни с каким государством не должна согласовывать освобождение собственных территорий.

Так он ответил на вопрос журналистки Наталии Мосейчук, согласовано ли освобождение оккупированного Россией Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.

«Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий. Если речь шла о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от Соединенных Штатов, по объектам на территории Российской Федерации – это немножко другое дело», – сказал Данилов.

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https://www.youtube.com/embed/-bBiH5g9nwM
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   СНБО Война в Украине Деоккупация Крыма Деоккупация Донбасса Алексей Данилов Война России против Украины

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