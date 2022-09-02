Украина ни с кем не должна согласовывать освобождение собственных территорий — Данилов 2 сентября, 05:27 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ни с каким государством не должна согласовывать освобождение собственных территорий.

Так он ответил на вопрос журналистки Наталии Мосейчук, согласовано ли освобождение оккупированного Россией Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.



«Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий. Если речь шла о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от Соединенных Штатов, по объектам на территории Российской Федерации – это немножко другое дело», – сказал Данилов.

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