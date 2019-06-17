Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Украина не собирается повторять военных попыток пройти через Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года.
Об этом он сказал в интервью Донбасс.Реалии.
«Через Керченский пролив мы (украинские и другие суда — ред.) проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся», — заявил Хомчак.
Хомчак также заявил, что во время захвата украинских моряков и судов российскими военными «были провокации с российской стороны».
«Они (россияне — ред.) не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права … Так, как повела себя Россия в Керченском проливе — классификация от нашего руководства (страны — ред.) была, что это — открытая военная агрессия и я с этим согласен», — добавил он.
25 ноября 2018 года два украинских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС ВС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море.
Москва вменяет украинским морякам «незаконное пересечение госграницы», за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.