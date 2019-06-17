Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак Сегодня, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Керченский пролив на карте Крым. Реалии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Украина не собирается повторять военных попыток пройти через Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года.

Об этом он сказал в интервью Донбасс.Реалии.

«Через Керченский пролив мы (украинские и другие суда — ред.) проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся», — заявил Хомчак.

Хомчак также заявил, что во время захвата украинских моряков и судов российскими военными «были провокации с российской стороны».

«Они (россияне — ред.) не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права … Так, как повела себя Россия в Керченском проливе — классификация от нашего руководства (страны — ред.) была, что это — открытая военная агрессия и я с этим согласен», — добавил он.

25 ноября 2018 года два украинских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС ВС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море.

Москва вменяет украинским морякам «незаконное пересечение госграницы», за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.