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Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак

Сегодня, 16:52
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Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак - фото

Крым. Реалии

Керченский пролив на карте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Украина не собирается повторять военных попыток пройти через Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года.

Об этом он сказал в интервью Донбасс.Реалии.

«Через Керченский пролив мы (украинские и другие суда — ред.) проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся», — заявил Хомчак.

Хомчак также заявил, что во время захвата украинских моряков и судов российскими военными «были провокации с российской стороны».

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«Они (россияне — ред.) не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права … Так, как повела себя Россия в Керченском проливе — классификация от нашего руководства (страны — ред.) была, что это — открытая военная агрессия и я с этим согласен», — добавил он.

25 ноября 2018 года два украинских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС ВС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море.

Москва вменяет украинским морякам «незаконное пересечение госграницы», за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

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Теги:   Руслан Хомчак Украинские моряки Керченский пролив Керченский мост

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