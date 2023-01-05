Украинские военные уже научились эффективно уничтожать волны иранских дронов Shahed — Воздушные силы 5 января, 12:22 Украина научилась уничтожать волны иранских дронов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военнослужащие уже знают, как, чем и в каких условиях можно эффективно уничтожать волны иранских дронов Shahed.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, начиная с 13 сентября, украинские силы сбили 540 иранских беспилотников.

«Мы уже знаем, как, чем и в каких условиях мы можем эффективно уничтожать Шахеды. Но надеемся, что партнеры усилят Украину своими средствами борьбы с БПЛА, чтобы у врага было возможно меньше возможностей эффективно их применять на фронте, и по инфраструктуре, и мирному населению в нашем тылу», — сказал Игнат.

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Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США и Израиль работают над срывом поставок иранских дронов в РФ.

По данным украинской разведки, РФ использовала около 660 иранских дронов Shahed. Сейчас страна-террорист ожидает новую партию из Ирана в 250−300 штук.

