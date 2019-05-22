Украина направила в Совбез ООН письмо-разъяснение относительно закона об украинском языке Вчера, 23:45 556 Цей матеріал також доступний українською UKR Mission to UN / Twitter Владимир Ельченко UKR Mission to UN / Twitter

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона об украинском языке.

Об этом сообщается в Twitter миссии Украины в ООН.

«Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что письмо будет опубликованно в ООН как официальный документ Совета безопасности.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Решение поддержали 278 народных депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Российская делегация заявила, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за принятия закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Совет безопасности ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке.

Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и США высказались против.