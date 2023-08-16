Украина намерена справиться с Россией на море самостоятельно — Politico 16 августа, 19:14 Корабль (Фото:Kora27 via wikipedia)

Поскольку Турция не инспектирует корабли, которые могут тайно снабжать российские вооруженные силы, Украина самостоятельно начала бороться с РФ в Черном море, и выбрала для своих атак самые замечательные цели, сообщает Politico.

«Еще большее беспокойство вызывают корабли, которые, как утверждается, тайно снабжают российские вооруженные силы. Некоторые сейчас маскируются под торговые суда — они могут выполнять коммерческие задания или нанимать гражданские экипажи. Но они несут технику российских вооруженных сил, а не плавают под военно-морским флагом», — говорит опрошенный изданием морской эксперт Йорук Ишик из Стамбула.

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По данным издания, Турция не инспектирует эти корабли. Кроме того, несмотря на членство в НАТО, Турция отказалась вводить санкции против Москвы. При этом, чтобы оградить себя от последствий конфликта, Анкара поддержала зерновую сделку при посредничестве ООН.

«Турецкое правительство получило компенсацию за конфликт. Они содействовали украденным поставкам зерна из Украины, и позаботились о том, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой, а также с Киевом. Но крах зерновой сделки показывает пределы, в которых Анкара может оказывать влияние на Черное море», — сказал Politico профессор Школы последипломного образования военно-морского флота США Райан Гингерас.

Поэтому Украина открыла морской фронт и явно намерена самостоятельно справиться с угрозой, которую представляет для себя Россия на море, указывает издание: на прошлой неделе Киев объявил воды вокруг российских черноморских портов опасными, и предупредил, что все корабли будут считаться военными целями.

«За несколько часов до этого украинские вооруженные силы сбили российский танкер „Сиг“, который перевозил 43 123 барреля мазута. Эта цель была самой замечательной — ведь корабль уже более полувека помогает российским вооруженным силам. Удар по Сигу, секретному вспомогательному судну ВМФ России, наносит удар по российской логистике в Сирии, наносит ущерб прибылям связанных с Кремлем элит, зарабатывающих деньги на этой торговле, и сокращает средства, используемые для оплаты своих частных военных компаний», — подчеркивает Politico.

Как известно, Украина совершила атаку на российский корабль Оленегорский горняк в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ — Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань — опасны для судоходства.

В свою очередь военные эксперты заявили, что атаками на корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто. Это дает Украине мощный рычаг для разблокировки портов для всех видов продукции.