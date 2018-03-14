Украина наладила производство нового крупнокалиберного артиллерийского снаряда - видео

Украинская оборонная промышленность провела успешные испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Укроборонпром Павел Букин.

По его словам, в производстве снаряда приняли участие сразу несколько предприятий оборонки.

"Кооперация предприятий Концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это - важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии", - отметил Букин.

Он также добавил, что новый осколочно-фугасный снаряд предназначен для стрельбы из Гиацинта, которая является одной из самых дальнобойных артиллерийских систем, и рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушения фортификационных сооружений и объектов.

Ранее сообщалось, что в Украине испытали модернизированный ЗРК Печора, стреляющий на 40 км.