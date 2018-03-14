Украина наладила производство нового крупнокалиберного артиллерийского снаряда - видео

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Снаряд предназначен для артиллерийских систем Гиацинт

Снаряд предназначен для артиллерийских систем Гиацинт

Украинская оборонная промышленность провела успешные испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Укроборонпром Павел Букин.

По его словам, в производстве снаряда приняли участие сразу несколько предприятий оборонки.

"Кооперация предприятий Концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это - важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии", - отметил Букин.

Он также добавил, что новый осколочно-фугасный снаряд предназначен для стрельбы из Гиацинта, которая является одной из самых дальнобойных артиллерийских систем, и рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушения фортификационных сооружений и объектов.

Ранее сообщалось, что в Украине испытали модернизированный ЗРК Печора, стреляющий на 40 км.

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