Украина накажет всех российских подонков, некоторые не дойдут до суда — Зеленский 29 апреля, 02:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет и накажет всех россиян, совершавших геноцид в Украине. Уже 10 оккупантов получили статус подозреваемых.

Об этом он сказал в видеообращении.



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«Продолжается расследование преступлений русских военных, совершенных против наших людей. Позиция Украины абсолютно четкая — каждый российский преступник должен быть привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать», — сказал Зеленский.

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По его словам, первые десять российских военных из 64-й мотострелковой бригады сухопутных войск России, совершивших преступления против наших людей в Буче Киевской области, получили статус подозреваемых. Известны их фамилии и установлено, что они делали.

«Как найдем и всех других российских изуверов, которые убивали, пытали украинцев. Которые издевались над нашими людьми. Которые уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не уйдет от ответственности. Впрочем, некоторые из них все же могут не дожить до суда и справедливого наказания. Но только по одной причине. Эту российскую бригаду перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от наших военных», - сказал президент.

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