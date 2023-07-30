Украина на следующей неделе начинает переговоры с США по гарантиям безопасности — Ермак 30 июля, 20:52 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

На следующей неделе Украина начнет переговоры с США по соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке.

Об этом в воскресенье, 30 июля, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.



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Руководитель Офиса президента подчеркнул, что к этой декларации уже присоединились более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства.



Он отметил, что Украина заключит систему двусторонних договоров с участниками декларации, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.



«Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров», — подчеркнул Ермак.



Кроме того, он добавил, что гарантии безопасности будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины одерживать победы сейчас и позволят сдерживать российскую агрессию в будущем.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в пределах ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

усиление ВСУ ( поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д. );

поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами ); укрепление экономической стабильности Украины ( энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания); техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

Украина взамен обязалась:

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.