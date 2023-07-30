Украина на следующей неделе начинает переговоры с США по гарантиям безопасности — Ермак
Андрей Ермак (Фото:Офис президента)
На следующей неделе Украина начнет переговоры с США по соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке.
Об этом в воскресенье, 30 июля, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ермак отметил, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что к этой декларации уже присоединились более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства.
Он отметил, что Украина заключит систему двусторонних договоров с участниками декларации, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.
«Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров», — подчеркнул Ермак.
Кроме того, он добавил, что гарантии безопасности будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины одерживать победы сейчас и позволят сдерживать российскую агрессию в будущем.
Декларация G7 о поддержке Украины: главное
12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в пределах ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:
- усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами
и т. д.);
- укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);
- техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.
Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.
Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.
Украина взамен обязалась:
- повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;
- продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.
К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.