Украина на следующей неделе начинает переговоры с США по гарантиям безопасности — Ермак

30 июля, 20:52
Поделиться:
Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

На следующей неделе Украина начнет переговоры с США по соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке.

Об этом в воскресенье, 30 июля, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.

Видео дня

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что к этой декларации уже присоединились более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства.

Он отметил, что Украина заключит систему двусторонних договоров с участниками декларации, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.

Читайте также:

«Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров», — подчеркнул Ермак.

Кроме того, он добавил, что гарантии безопасности будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины одерживать победы сейчас и позволят сдерживать российскую агрессию в будущем.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в пределах ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

  • усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д.);
  • укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);
    • техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.
      Читайте также:
      Константин Елисеев
      Константин Елисеев
      Гарантии безопасности для Украины или Будапешт 2.0. Что точно будет действенным

      Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

      Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

      Украина взамен обязалась:

      • повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;
      • продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.
        poster
        Дайджест NV Премиум
        Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
        Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

        К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.

        Редактор: Ева Сластнова

        Теги:   НАТО Офис президента Украины Андрей Ермак Саммит НАТО в Вильнюсе гарантии безопасности

        Поделиться:

        Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

        Загрузка...
        poster
        Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

        Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

        Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

        Показать ещё новости

        Про использование cookies

        Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

        Про файлы cookies
        Радіо NV
        X