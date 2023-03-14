Второй отечественный боеприпас. Укроборонпром приступил к производству 125-мм снарядов для танков
Танковый боеприпас 125-мм украинского производства (Фото:Укроборонпром/Telegram)
Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки. Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия Концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.
Об этом сообщается в Telegram-канале государственного концерна Укроборонпром.
По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные наносят удары по российской оккупационной армии.
Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм. Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики.
В ноябре 2022 года Укроборонпром наладил выработку боеприпасов советских калибров 122 и 152 миллиметров и мин калибра 120 миллиметров .
Согласно сообщению, производство этих боеприпасов и мин длится уже не первый месяц и рассредоточено на разных мощностях, в том числе стран-партнеров.