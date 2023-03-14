Второй отечественный боеприпас. Укроборонпром приступил к производству 125-мм снарядов для танков

14 марта, 13:36
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Танковый боеприпас 125-мм украинского производства (Фото:Укроборонпром/Telegram)

Танковый боеприпас 125-мм украинского производства (Фото:Укроборонпром/Telegram)

Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки. Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия Концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

Об этом сообщается в Telegram-канале государственного концерна Укроборонпром.

По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные наносят удары по российской оккупационной армии.

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Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм. Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики.

Согласно сообщению, производство этих боеприпасов и мин длится уже не первый месяц и рассредоточено на разных мощностях, в том числе стран-партнеров.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Танки Укроборонпром Снаряды Производство оружия

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