Украина на пороге объединения церквей. Что об этом известно

Софийский собор в Киеве был основан в то время, когда Киевская митрополия не зависела от Москвы

Президент Украины Петр Порошенко официально обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании единой Украинской поместной автокефальной церкви.

Соответствующее обращение президент подписал 17 апреля, добавив, что сейчас Украина как никогда близка к единению церквей.

По его словам, обращение ко Вселенскому патриарху поддержали все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и все архиепископы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Порошенко подчеркнул, что за 26 лет независимости Украины это первый документ, объединивший иерархов двух церквей - обе они не считаются каноническими, в отличие от Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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Истоки проблемы

Как украинские власти, так и иерархи непризнанных УПЦ КП и УАПЦ надеются, что возможное позитивное решение патриарха Варфоломея вернет историческую справедливость. В таком случает объединенная автокефальная церковь Украины будет напрямую подчиняться Константинополю, как это и было после крещения Киевской Руси в 998 году и вплоть до 1686 года, когда Киевскую митрополию присоединили к Московскому патриархату.

Спорное решение, принятое Вселенским патриархом Дионисием IV, положило начало нынешней проблеме разделенности украинского православия и стало одним из косвенных последствий Переяславского договора 1654 года, подписанного Богданом Хмельницким. Согласно ему, территории украинской Гетманщины (или Войска Запорожского) объединялись с Русским царством.

После этого на протяжении многих столетий УПЦ оставалась под юрисдикцией Москвы, пока в начале ХХ ст., на волне национально-освободительного движения, в Украине не были предприняты попытки вернуть самостоятельную православную церковь.

После Крещения Киевской Руси Владимиром в X веке Киевская митрополия около 7 веков была под прямой юрисдикцией Константинополя / Фото zeft.in.ua

В 1918 году Украинская православная церковь получила автономию от Московского патриархата (идею об автокефалии в Москве отвергли), однако уже 1921-м была ее лишена и оставалась в менее значимом статусе Украинского экзархата вплоть до 90-х годов.

Еще более печальная участь ждала Украинскую автокефальную православную церковь, созданную в Киеве в 1919-1921 годах. В последующее десятилетие большинство ее иерархов и священников были расстреляны, и уже в 1930-м году УАПЦ под давлением советской власти объявила о "самоликвидации".

Провозглашенная в 1991 году независимость принесла в Украину новую волну автономного церковного движения. Еще в 1990-м Российская православная церковь дала добро на создание Украинской православной церкви (сегодня УПЦ МП) с правами широкой автономии – вместо Украинского экзархата.

Провозглашенная в 1991 году независимость принесла в Украину новую волну автономного церковного движения

Кроме того, в начале 90-х в Украину легитимно вернулась УАПЦ, которая после ее разгрома в СССР продолжала работать в эмиграции.

А с 1992 года ведет свою историю Украинская православная церковь Киевского патриархата. Она самопровозгласила автокефалию после того, как нынешнего предстоятеля УПЦ КП, патриарха Филарета, в том же 1992-м сместили (в его отсутствие) с поста митрополита Киевского Украинской православной церкви.

Таким образом, украинское православие оказалось разделенным на несколько ветвей, причем Константинопольский патриархат официально признает лишь Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Что такое автокефалия и как ее предоставляют

Автокефальная церковь в православии – это поместная церковь, обладающая административной и иерархической независимостью от других поместных церквей. Ее могут возглавлять патриарх, архиепископ, или митрополит. Как правило (хотя не всегда), автокефалия предоставляется на определенной территории в рамках какого-либо государства.

Автокефалия – понятие более широкое, чем автономная церковь, предстоятеля которой должны утверждать именно в одной из автокефальных церквей. Всех их, в свою очередь, объединяет Вселенская православная церковь с центром в Константинопольском патриархате (Стамбул).

Новая волна автокефалий всегда была ответом на политические обстоятельства – создание нового государства или новой империи

В истории православия было несколько волн образования автокефальных церквей.

Первая из них – так называемые "древние" автокефалии, оформившиеся на заре христианства: уже в IV столетии существовали Римская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская церкви, чуть позже образовались Кипрская и Грузинская.

Вторая волна – возникновение автокефальных церквей в государствах Восточной Европы в XIX-XX столетиях: Сербской, Болгарской, Румынской, Польской, Албанской, а также Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Эта волна продолжается до сегодняшнего дня, пояснил в одном из интервью архиепископ Иов, представитель Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей, уроженец семьи украинских эмигрантов в Канаде.

"Новая волна автокефалий всегда была в ответ на политические обстоятельства – создание нового государства или новой империи. С учетом статуса государства предоставлялась церкви автокефалия, чтобы решить административную проблему", - пояснил Иов в интервью Религиозно-информационной службе Украины.

Процедура предоставления автокефалии – до сих пор один из самых спорных вопросов во Вселенской православной церкви. В частности, он вызвал множество дискуссий между церковными иерархами во время Всеправославного собора летом 2016 года и в итоге был снят с повестки дня собора.

Вселенский патриарх Варфоломей, как правило, подписывает специальный документ - Томос - о предоставлении автокефалии / Фото EPA

На сегодня статус автокефалии предоставляет специальный документ – Томос, - который провозглашает данную церковь автокефальной и где упоминаются все пункты и требования, которых новая церковь должна придерживаться. Согласно исторической традиции, Томосы подписывает Константинопольский патриарх.

Нередко - к примеру, как в случае Польской православной церкви в 1924 году - автокефалию предоставляют после официального обращения властей соответствующей страны и ее церковных иерархов.

В 2016 году Московский патриархат потребовал, чтобы предоставление автокефалии подписывал не только Вселенский патриарх, но и главы всех других поместных церквей, а предоставить автокефальный статус новой церкви было бы невозможно без согласия и обращения ее "материнской" церкви (в случае Украины - без согласия Русской православной церкви). Однако эти поправки так и не были приняты.

Есть ли шансы у Украины

17 апреля Петр Порошенко обратился ко Вселенскому патриарху с просьбой предоставить православной церкви в Украине именно Томос об автокефалии. 9 апреля Порошенко встречался с патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию и обсуждал проблему объединения церквей в Украине.

Кроме того, президент призвал Верховную Раду присоединиться к его совместному обращению с иерархами УПЦ КП и УАПЦ, после чего его передадут Константинопольскому патриарху.

В частности, Порошенко надеется, что вопрос рассмотрят на Соборе к 1030-летию крещения Руси, то есть до конца июля нынешнего года.

Уже скоро 30 лет, как православная церковь в Украине разделена. Это аномальная ситуация

Как Порошенко, так и представительства УПЦ КП и УАПЦ дали понять, что в этот раз Украина имеет реальный шанс ожидать "зеленый свет" в вопросе о предоставлении автокефалии.

"Насколько нам известно, сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительного решения Вселенского патриарха. Однако очевидно, что противники не будут ждать сложа руки, и будут принимать все средства для того, чтобы не допустить провозглашения Томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей начавшегося процесса", - заявили 17 апреля в УПЦ КП.

В то же время архиепископ Евстратий (Зоря), глава информационного управления Киевской патриархии (УПЦ КП), в комментарии Радио НВ выразил уверенность, что Вселенский патриархат примет решение в пользу Украины.

"Уже скоро 30 лет, как православная церковь в Украине разделена. Это аномальная ситуация. Рано или поздно Вселенский патриарх должен вмешаться в этот вопрос", - подчеркнул архиепископ Евстратий (Зоря).

Он напомнил, что Константинопольский патриархат является материнской церковью для украинского православия, "ведь именно от Константинополя мы получили крещение".

"На протяжении 7 столетий Киевская митрополия была структурной единицей Константинопольского патриархата вплоть до 1686 года, когда незаконно, c помощью подкупа, Киевскую митрополию передали под юрисдикцию Московского патриархата", - подчеркнул Евстратий.

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Главным препятствием в процессе предоставления автокефального статуса Украинской православной церкви может стать позиция Московского патриархата. Там уже выразили предположение, что нынешняя инициатива Украины "закончится большим пшиком".

"Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится. Наша Украинская православная церковь с самого начала церковного разделения выступает за преодоление разделения и за единую церковь. Мы не против, мы за. Но на канонических началах", - заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич.

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Летом 2016 года, накануне Всеправославного собора, призыв к патриарху с просьбой об автокефалии для Украины патриарху Варфоломею уже направляли украинские депутаты.

В пояснительной записке обращения Верховной Рады отмечалось, что в связи с агрессией России против Украины и оккупации части украинских территорий большинство украинцев уже не воспринимают идею церковного единения с Патриархом Московским Кириллом, который играет не последнюю роль в гибридной войне Москвы против Киева.

Тогда украинский парламент подчеркнул, что Томос об автокефалии "поможет преодолеть церковный раскол в Украине и восстановить канонический статус украинской церкви".