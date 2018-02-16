Украина на передовой войны нового типа. 17 февраля в Мюнхене пройдет 2-й Украинский ланч

Украинский ланч в Мюнхене проводится с 2017 года в дни Мюнхенской конференции по безопасности

17 февраля 2018 года Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проведут 2-й Украинский ланч в Мюнхене "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира", организованный по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский ланч в Мюнхене откроет вступительным словом Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады, после чего состоится панельная дискуссия с участием Курта Волкера, специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, доктора Роберта Гейтса, 22-го министра обороны США (2006-2011), Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, и других.

Комментировать дискуссию будут Джон Болтон, посол США в Организации Объединенных Наций (2005-2006), Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Дании, Фредерик Ходжес, профессор по стратегическим исследованиям в Центре анализа европейской политики, командующий армией США в Европе (2014-2017), Петр Хультквист, министр обороны Королевства Швеция, Микаэль Бюден, главнокомандующий Вооруженных сил Швеции, Майкл Макфол, директор и старший партнер Freeman Spogli Institute for International Studies Стэнфордского университета. Модератором дискуссии выступит Стивен Сакур – ведущий Hard Talk на телеканале ВВС.

Среди участников мероприятия - ведущие лидеры политики и бизнеса, эксперты и представители средств массовой информации Украины и мира.

Украинский ланч в Мюнхене проводится с 2017 года в дни Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) с целью продвижения Украины на глобальной повестке дня. Мероприятие также акцентирует внимание на важности Украины для безопасности Европы и поддержания мирового порядка.

Ежегодно в ходе ланча влиятельные фигуры, ответственные за принятие решений, и лидеры мнений из сферы безопасности ведут диалог о роли Украины и ее перспективах в глобальных структурах безопасности, а также обсуждают крупнейшие вызовы, стоящие перед страной сегодня.

Новое Время является партнером Украинского ланча и будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.