«Возможен удар по Крымскому мосту». В День независимости Украины война обострится — эксперт 21 августа, 20:07 Эксклюзив НВ Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

В День независимости, 24 августа, Украина может нанести удар по Крымскому мосту через Керченский пролив, предполагает Виктор Верцнер, майор резерва Армии обороны Израиля.

«Не только россияне, но и украинцы тоже любят [символические] даты. И поэтому я ожидаю в эти даты обострения ракетных обстрелов, прежде всего, территории Украины. Поэтому советую всем отпраздновать праздники дома на этот раз. Также Украина должна обострить ситуацию в эти дни. <...> Пожалуй, [может освободить какие-нибудь населенные пункты], возможен удар по Крымскому мосту или другому важному объекту на территории России или полуострова Крым», — рассказал в эфире Радио НВ Верцнер.

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17 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост наносит ущерб экологии полуострова, поэтому должен быть уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ сообщал, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.

«У них почти каждый день проходят обучение. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумно. Это свидетельствует о том, что они достаточно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска», — говорил Данилов.

О вероятности того, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту начали писать СМИ и сообщать военные эксперты после того, как на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военных объектах РФ.

9 августа несколько взрывов раздалось на военном аэродроме Саки, в результате чего, по разным оценкам, было уничтожено 8−9 российских самолетов.

Взрывы уже звучали и в оккупированном Россией городе Керчь.



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