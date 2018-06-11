11 июня 2018, понедельник

Украина на авиашоу в Дании: опубликовано видео тренировочного полета истребителя Су-27

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На авиапоказе Украина представит военные самолеты
Фото: Минобороны

На авиапоказе Украина представит военные самолеты

Воздушные силы ВСУ опубликовали видео тренировочного полета украинского истребителя Су-27.

В пресс-службе ведомства сообщили, что украинский пилот тренировался выполнять маневры накануне международного авиапоказа Danish Air Show – 2018.

Ранее сообщалось, что Украина представит военные самолеты на международном авиапоказе в Дании Danish Air Show-2018.

Мастерство индивидуального пилотажа на украинском Су-27 продемонстрирует постоянный участник международных авиационных показов в Европе (Дания, Румыния, Чехия, Словакия, Мальта) летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко.

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