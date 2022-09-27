Сбить можно, но не всегда. В каких случаях Украина может уничтожать тактическое ядерное оружие России на подлете к цели — Самусь 27 сентября, 15:22 Эксклюзив НВ Самусь назвал случаи, когда Украина может уничтожать тактическое ядерное оружие России на подлете к цели (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Украина может, хоть и не во всех случаях, уничтожать тактическое ядерное оружие России, пока оно не поразило цель, считает военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

«Если будут применять артиллерийские снаряды, а такая возможность есть, то фактически невозможно [их уничтожать] в наших условиях. Если говорить о Калибрах и Искандерах, которые и являются основными носителями тактического ядерного оружия, то, конечно, сбить можно. Единственное — может быть опасность грязной бомбы, когда обломки от уничтожения ядерной боеголовки будут просто распространены по большой территории», — рассказал Самусь в эфире Радио НВ.

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Также эксперт объяснил, что нужно Украине, чтобы уничтожать тактическое ядерное оружие над территорией РФ:

«Для этого нам нужны системы ПРО (противракетной обороны — ред.) большой дальности и самолеты дальнего радиолокационного определения, которые будут засекать эти пуски в 1000 км, например, от границы».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ. Но там же уверяют, что сейчас не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия.

В то же время, сообщает Financial Times, страны Запада разрабатывают планы на случай, если кремлевский диктатор начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский не считает блефом угрозы Путина.