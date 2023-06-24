Украинская баллистика — какая она. Эксперт рассказал об отечественных наработках для производства дальнобойного ракетного вооружения 24 июня, 12:17 Перспективный украинский оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан (на фото слева) проектируется с использованием отечественной баллистической ракеты (Фото:Defense Express)

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков — о реалистичности изготовления Украиной собственных крылатых и баллистических ракет.

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказал NV о разработках дальнобойного ракетного вооружения, которое имеет Украина. Впрочем это данные по состоянию на 2021 год, отметил он.

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Если говорить об украинской баллистической ракете, то для того, чтобы она поразила цель с точностью 10−20 м, нужна головка самонаведения, которая может быть радиолокационной, оптической или комбинированной. По словам эксперта, все это уже демонстрировалось на международной военной выставке Оружие и безопасность.

Кроме того, Украина имеет и инерциальную систему навигации, необходимую для ведения ракеты на маршевом участке после ее пуска.

Что касается боевой части баллистической ракеты, то по мнению Каткова, ее явно делали, но сейчас о ней мало что известно.

Зато есть данные об испытаниях твердотопливного двигателя баллистической ракеты и стендовых испытаниях головной части и системы управления.

Рассказывая NV об украинской разработке крылатой ракеты, эксперт вспомнил, что еще десять лет назад на военной выставке видел макет отечественной крылатой ракеты наземного базирования Коршун-2, созданной на основе советской крылатой ракеты Х-55. «Хотя в Коршун-2, конечно, используются новые компоненты и все остальное», — отмечает Катков.