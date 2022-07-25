Украина может подготовить свои аэродромы для современных военных самолетов — Резников

25 июля, 14:06
Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в состоянии подготовить свои аэродромы для современных военных самолетов.

«У нас есть шанс, что наши летчики начнут осваивать уже современную генерацию самолетов. А какие это будут самолеты… Все мечтают об F-16. Я бы тоже о них мечтал, но надо будет что-то делать с аэродромами. Мы провели консультации с техническими инженерными специалистами. Они сказали, что в принципе можно будет кое-что дооборудовать на аэродромах, поэтому я думаю, мы будем способны принимать самолеты и такого класса», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня
Читайте также:
В Воздушных силах рассказали, как скоро украинские пилоты смогут освоить F-15 и F-16

21 июля двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун намекнул, что США или один из их союзников могут вскоре отправить истребители в Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Истребители Аэродромы Алексей Резников Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

25 июля, 12:58
Мнения
Квартиры в Днепре и Кременчуге снимают в основном переселенцы (Фото:biz.today)
Цены снижаются /
Сколько стоит аренда квартир в Днепре и Кременчуге и кто их снимает
25 июля, 11:53
Ритейл/Недвижимость
По словам винодела Роберта Гулиева, одна из наиболее сложных задач сегодня — доставить и реализовать продукцию (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Антистресс для тыла /
Винодел Гулиев — об отечественном виноделии и предпочтениях украинцев во время войны. Интервью НВ
25 июля, 09:17
Люди
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X