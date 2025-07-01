Украина все еще может победить в войне с РФ, но Запад должен изменить стратегию: Foreign Affairs назвал возможные способы

1 июля, 14:00
Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град в Донецкой области. Июнь 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Несмотря на затяжную войну, уязвимость на фронте и «усталость» союзников, победа Украины до сих пор остается достижимой при условии решительного изменения подхода со стороны Запада — как в военной, так и в экономической и дипломатической плоскости, говорится в материале Foreign Affairs.

Отмечается, что когда президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе 2025 года, многие в Вашингтоне ожидали быстрого урегулирования войны в Украине. Во время предвыборной кампании Трамп хвастался, что может закончить конфликт за 24 часа. Хотя мало кто из аналитиков поверил в это конкретное обещание, многие размышляли о возможных условиях и сроках будущего соглашения. Однако с течением недель и стагнацией дипломатии становится понятно, что никакого такого решения не будет в ближайшем будущем.

Как отметил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии журналу Foreign Affairs в конце мая, ни Россия, ни Украина «не имеют особого стимула для прекращения боевых действий». Украина отказывается уступить свой суверенитет, а Россия не согласится на что-то меньшее, чем капитуляция Украины.

Отмечается, что Россия гораздо слабее экономически, чем считают многие аналитики, и жесткие санкции и экспортный контроль все еще могут подорвать ее военную экономику. При этом издание пишет, что Украина «воюет умно» и может переломить ситуацию на поле боя, имея больше высокотехнологичных беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия и боеприпасов. Изменив стратегию, Украина все еще может выиграть войну — если и Европа, и Соединенные Штаты решат оказать ей необходимую помощь.

В статье отмечается, что значительная часть преждевременного оптимизма по урегулированию возникла из-за убеждения, что Украина проиграет и будет вынуждена пойти на переговоры от отчаяния. Во время спора в Овальном кабинете в конце февраля Трамп утверждал, что у президента Украины Владимира Зеленского «не осталось козырей», а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Украины и ее иностранных сторонников никогда не было «пути к победе».

FA пишет, что оба эти предположения основываются на «чрезмерно узком понимании» динамики боевых действий и утверждает, что Украина достигла «впечатляющих побед», несмотря на значительные ограничения западной помощи: отбила наступление на Киев в 2022 году, освободила Харьковскую область и провела успешную операцию Паутина.

Отмечается, что то, что постоянно препятствовало военным усилиям Украины, — это не нехватка человеческих ресурсов или решимости, а недостаточное снабжение передовых военных возможностей.

Еще задолго после того, как Россия развернула современные танки, истребители пятого поколения и новейшие ракеты, Украина ждала аналогичные средства. Однако когда некоторые из них поступили, ей запрещали использовать их по целям на территории России, пока США не смягчили свои правила в 2024 году.

«Запад не затягивает войну из-за „слишком много помощи“, наоборот — затягивает ее, предоставляя слишком мало и с задержками», — говорится в материале.

Кроме того, по данным издания, международная реакция в сфере санкций была такой же «половинчатой». Санкции против России содержали столько смягчений, что были лишены полного влияния. Например, в апреле 2022 года из SWIFT исключили лишь семь банков из сотен. Постепенное введение экспортного контроля дало России время на адаптацию, а многочисленные исключения позволили сохранить обходные пути.

В то же время Foreign Affairs считает, что победа Украины — как минимум, сохранение ее суверенитета и продолжение курса на членство в НАТО и ЕС — все еще в пределах досягаемости. Но для этого нужны фундаментальные изменения в стратегии Запада: значительное увеличение военной помощи и решительные экономические меры против РФ. Стержнем этой стратегии должно стать использование около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Отмечается, что эти средства могут быть направлены на поддержку оборонно-промышленной базы Украины, закупку вооружений, развитие инфраструктуры, ПВО, энергетическую безопасность и гуманитарные нужды. Также нужна более глубокая кооперация Украины с партнерами: совместное производство, обмен технологиями, партнерство в сфере боеприпасов, дронов, кибербезопасности.

«Украина уже доказала, что способна компенсировать недостаток ресурсов асимметричной тактикой. Но чтобы развивать эти преимущества, ей нужна стабильная военная, технологическая и экономическая поддержка», — говорится в статье.

Там также утверждается, что еще одним приоритетом является удар по экономическим основам военных усилий России, поскольку несмотря на рост ВВП, экономика РФ остается «хрупкой».

По данным издания, Европа до сих пор импортирует российские энергоносители на миллиарды долларов, а РФ уклоняется от «граничной цены» G7.

Таким образом, Запад должен ввести полное эмбарго или высокие тарифы, исключить все российские банки из SWIFT и наложить всеобъемлющие санкции, а финансовые учреждения, которые позволяют уклоняться от них, должны подпадать под вторичные ограничения.

Кроме того, отмечается, что G7 также может удвоить экспортный контроль над высокотехнологичными компонентами: полупроводниками, оптикой, промышленным ПО, что является критическим для сдерживания производства российских беспилотников, ракет и бронетехники.

Издание пишет, что Министерство торговли США должно ограничить доступ РФ к товарам двойного назначения, а союзники — ввести санкции против еще большего количества российских оборонных предприятий.

В материале отмечается, что Россия «больше не воюет сама», а взамен получает поддержку от «автократической коалиции»: Китай поставляет 90% микроэлектроники, Северная Корея — ракеты и войска, Иран — беспилотники.

«Запад должен изменить подход: особенно в отношении Китая. Только давление через торговлю и доступ к рынку может заставить Пекин пересмотреть свою роль. неодобрительных высказываний недостаточно», — говорится в статье.

Отмечается, что амбиции российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины вряд ли уменьшатся, но Запад имеет ресурсы создать ситуацию, в которой стратегические риски для России будут расти. Тогда Кремль будет вынужден поставить себе сложные вопросы относительно своей безопасности.

«Со стратегической точки зрения, Россия уже проиграла. Украина как нация — потеряна для РФ навсегда. Ей нужны время, инструменты и пространство, чтобы доказать Кремлю, что оккупация — не только аморальна, но и несовместима с долгосрочными интересами самой России», — подчеркивает журнал.

По данным FA, у союзников Украины есть выбор — остаться «в рамках вялой дипломатии» или помочь Украине переломить ход войны, остановить производство российского оружия и дать Киеву возможность вести переговоры с позиции силы.

Сообщается, что полноценное мирное соглашение может остаться недостижимым, но перемирие, подобное Корейской войне, возможно. Это откроет Украине пространство для восстановления, возвращения беженцев, интеграции в ЕС и НАТО. Возвращение всех оккупированных территорий может длиться дольше, но стратегическая победа — возможна.

«Победа не будет быстрой, дешевой или легкой. Но она все же возможна — и, вероятно, будет стоить меньше жизней и ресурсов, чем увековечение статус-кво. Остается выяснить, готов ли Запад, особенно Европа, проявить политическую волю, чтобы обеспечить это будущее», — подытожило издание.

Редактор: Юлия Завадская

