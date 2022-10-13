Украина может освободить Херсон на следующей неделе — Financial Times 13 октября, 20:41 ВСУ могут освободить Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По оценкам западных военных, ВСУ могут освободить Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе, сообщает Financial Times.

Украинские силы прорвали линию фронта в Херсонской области в начале месяца, что стало крупнейшим продвижением ВСУ на юге страны с начала полномасштабного вторжения России в феврале, напоминает издание.

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«Украина может освободить Херсонскую область до Днепра уже на следующей неделе», — цитирует западных военных FT.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на американского высокопоставленного военного сообщало, что если Украина сохранит нынешние темпы деоккупации своих территорий и сможет освободить Херсон, есть возможность отвоевать захваченный Крым.

По данным британской разведки, оккупационные «власти» вывозят гражданских из Херсона и ожидают боев в городе.

Накануне глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 7 октября сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.