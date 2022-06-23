«Где сейчас Захарченко?». Украина может ликвидировать нынешних главарей «ЛДНР», но это ничего не изменит — Геращенко

23 июня, 19:18
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Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин (слева) и главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник (справа) на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня (Фото:REUTERS/Anton Vaganov, REUTERS/Maxim Shemetov, коллаж НВ)

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин (слева) и главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник (справа) на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня (Фото:REUTERS/Anton Vaganov, REUTERS/Maxim Shemetov, коллаж НВ)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ заявил, что Украина может ликвидировать нынешних главарей "ЛДНР", но это ничего не изменит.

«Нужно отделять институциональные вещи от конкретных. Напомню, что когда-то были такие Александр Захарченко, Гиви и Моторола. И где они сейчас? Вот и ответ на вопрос: может ли Украина ликвидировать? Да, может. Знают ли об этом Денис Пушилин и Леонид Пасечник? Конечно, знают. Поэтому и охрана у них из россиян. Но вся эта охрана не помогла ни Захарченко, ни Гиви, ни Мотороле», — сказал Геращенко.

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При этом он отметил, что ликвидация Пушилина или Пасечника, «кроме чувства возмездия», ничего не изменит

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«Ведь после ликвидации того же Захарченко не распалась так называемая „ДНР“. Освобождение территории Украины возможно только через успешные действия ВСУ, подкрепленные дальнейшими экономическими и дипломатическими санкциями стран Запада», — констатировал советник главы МВД.

Александр Захарченко был самопровозглашенным главарем «ДНР» с 2014 по 2018 год. Он погиб, после детонирования неизвестного устройства возле кафе во временно оккупированном Донецке.

В феврале 2017 года стало известно о гибели главаря бандформирования Сомали Михаила Толстых по кличке Гиви. В так называемом «командовании ДНР» заявили, что Толстых был убит выстрелом из огнемета Шмель. Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в феврале 2018 года заявил, что Гиви ликвидировали укаинские спецслужбы.

Один из главарей террористов «ДНР» по кличке Арсен Павлов по кличке Моторола был убит в 2016 году в результате взрыва самодельной взрывчатки из пластида, закрепленной на тросе лифта.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Интервью НВ Антон Геращенко Денис Пушилин Александр Захарченко Гиви Российско-украинская война Леонид Пасечник Война России против Украины

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