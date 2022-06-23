«Где сейчас Захарченко?». Украина может ликвидировать нынешних главарей «ЛДНР», но это ничего не изменит — Геращенко 23 июня, 19:18 Цей матеріал також доступний українською Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин (слева) и главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник (справа) на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня (Фото:REUTERS/Anton Vaganov, REUTERS/Maxim Shemetov, коллаж НВ)

«Нужно отделять институциональные вещи от конкретных. Напомню, что когда-то были такие Александр Захарченко, Гиви и Моторола. И где они сейчас? Вот и ответ на вопрос: может ли Украина ликвидировать? Да, может. Знают ли об этом Денис Пушилин и Леонид Пасечник? Конечно, знают. Поэтому и охрана у них из россиян. Но вся эта охрана не помогла ни Захарченко, ни Гиви, ни Мотороле», — сказал Геращенко.

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При этом он отметил, что ликвидация Пушилина или Пасечника, «кроме чувства возмездия», ничего не изменит

«Ведь после ликвидации того же Захарченко не распалась так называемая „ДНР“. Освобождение территории Украины возможно только через успешные действия ВСУ, подкрепленные дальнейшими экономическими и дипломатическими санкциями стран Запада», — констатировал советник главы МВД.

Александр Захарченко был самопровозглашенным главарем «ДНР» с 2014 по 2018 год. Он погиб, после детонирования неизвестного устройства возле кафе во временно оккупированном Донецке.

В феврале 2017 года стало известно о гибели главаря бандформирования Сомали Михаила Толстых по кличке Гиви. В так называемом «командовании ДНР» заявили, что Толстых был убит выстрелом из огнемета Шмель. Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в феврале 2018 года заявил, что Гиви ликвидировали укаинские спецслужбы.



Один из главарей террористов «ДНР» по кличке Арсен Павлов по кличке Моторола был убит в 2016 году в результате взрыва самодельной взрывчатки из пластида, закрепленной на тросе лифта.



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