Ответ на атаки гражданских объектов. Украина могла атаковать фрегат ЧФ возле Севастополя — ISW 30 октября, 08:07 Пожар после взрывов в Севастополе (Фото:t.me/mysiagin)

Атаку на фрегат класса Григорович Черноморского флота РФ возле Севастополя, вероятно, совершили Вооруженные силы Украины.



Об этом в своей новой сводке по итогам 29 октября сообщает Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса Григорович в Севастополе 29 октября.



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Россияне не признали никаких повреждений фрегата, подобно тому, как Министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера Москва.



В ISW подчеркнули, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с Калибром в это время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.



«Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным, ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине в течение последних нескольких недель», — добавляют аналитики.



Черноморский флот имеет три фрегата класса Григорович, каждый из которых способен запускать крылатые ракеты Калибр.



Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?



Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отразили российские корабли».

Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты».



Однако позже в минобороны РФ сообщили, что "во время отражения атаки беспилотников" в Севастополе получил "незначительные повреждения" морской тральщик Иван Голубец.



В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».



В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

В минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота, назвав ее "терактом". Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась "под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области".



В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали фальшивыми заявлениями эпического масштаба.

