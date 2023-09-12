«Україна виграла шахову партію». Андрій Цаплієнко — про «вишки Бойка», просування в Опитному і мобілізацію в Р 12 сентября, 15:07 NV Премиум Андрей Цаплиенко возле уничтоженного российского танка в марте 2022 года (Фото:Andriy Tsaplienko / Facebook)

Военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV — о возвращении под контроль Украины «вышек Бойко», продвижении ВСУ в Опытном и новой масштабной мобилизации в России.

— Новость от Главного управления разведки: Украина вернула под контроль так называемые вышки Бойко. Мы помним, что впервые во время полномасштабной войны они появились в информпространстве еще в прошлом году, там горело. Могли бы вы объяснить нашей аудитории, что это значит, в чем важность этих вышек Бойко?

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— Во-первых, то, что эти вышки непременно в ближайшее время перейдут под контроль Украины, ГУР заявляло и раньше. На самом деле об этом говорила вся логика событий в Черном море. Во-первых, сами вышки были украдены у Украины, во-вторых, [россияне] воровали украинский газ. В-третьих, начиная с 2014 года они использовались как наблюдательные пункты, а также вертолетные площадки для российской армии, российских спецназовцев — они там постоянно дежурили.

Ранее, когда украинские корабли пытались подойти к этим вышкам, буквально в течение нескольких минут выдвигались из Крыма боевые корабли, которые просто отгоняли украинские корабли от этих вышек и делали невозможным возвращение их под контроль Украины.

Что сейчас произошло? Морская компонента России не в состоянии контролировать эти вышки, потому что Украина надводными беспилотниками, которые запускают и СБУ, и ГУР, и другие структуры в сотрудничестве с Военно-морскими силами; просто загнала российский флот в гавань. Российский флот сейчас не может выдвинуться и отбить эти вышки.

Единственное, чем они могут действовать, — это авиационная компонента, самолетами. Они пробовали это делать, но, как показывает ГУР, неудачно. Или ракетной компонентой. Поэтому потеря этих вышек россиянами — закономерный момент.