Украина хочет купить у Турции беспилотники, способные нести авиабомбы и противотанковые ракеты

Украинские власти намерены купить турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, способные нести авиабомбы и противотанковые ракеты.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНИАН.
Испытания Bayraktar TB2
"Сейчас ведутся переговоры о покупке этого беспилотного комплекса", - рассказал он.
По словам Турчинова, на сегодняшний день боевые БПЛА являются "слабым местом" украинской беспилотной авиации.
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"Когда мы говорим о беспилотной авиации, у нас слабое место остается - это боевые беспилотники, то есть те, которые могут проводить не только разведку, но и надежно поражать цель. Именно проект Bayraktar, то есть переговоры с нашими партнерами, является как раз шагом вперед, то есть переход к оперативному уровню - это не просто надежная разведка, это мощный ударный беспилотник", - отметил секретарь СНБО.
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