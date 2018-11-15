15 ноября 2018, четверг

Украина хочет купить у Турции беспилотники, способные нести авиабомбы и противотанковые ракеты

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По словам Турчинова, турецкие БПЛА смогут серьезно усилить возможности украинской беспилотной авиации

По словам Турчинова, турецкие БПЛА смогут серьезно усилить возможности украинской беспилотной авиации

Украинские власти намерены купить турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, способные нести авиабомбы и противотанковые ракеты.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНИАН.

Испытания Bayraktar TB2

"Сейчас ведутся переговоры о покупке этого беспилотного комплекса", - рассказал он.

По словам Турчинова, на сегодняшний день боевые БПЛА являются "слабым местом" украинской беспилотной авиации.

Работа БПЛА Bayraktar TB2 во время операция турецкой армии Оливковая ветвь против курдских отрядов в Сирии

"Когда мы говорим о беспилотной авиации, у нас слабое место остается - это боевые беспилотники, то есть те, которые могут проводить не только разведку, но и надежно поражать цель. Именно проект Bayraktar, то есть переговоры с нашими партнерами, является как раз шагом вперед, то есть переход к оперативному уровню - это не просто надежная разведка, это мощный ударный беспилотник", - отметил секретарь СНБО.

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