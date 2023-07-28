Украина ищет системы ПВО для защиты Одессы и всего юга — Зеленский
Визит Зеленского в Одессу и область (Фото:president.gov.ua)
Украина ищет системы противовоздушной обороны для защиты Одессы и всего юга от российских атак.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами», — сказал он.
Зеленский добавил, что заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по Одессе и области.
«Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее русского террора», — добавил Зеленский.
В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли массированный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали.
В тот день был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.
Министерство культуры и информационной политики Украины сообщало, что российские оккупанты во время ракетной атаки на Одессу повредили почти 30 памятников культурного наследия. Украина призывает мир помочь с их восстановлением.