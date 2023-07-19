Зеленский встретился с премьером Ирландии в Киеве: назвал ключевые приоритеты сотрудничества 19 июля, 16:44 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщили СМИ о результатах переговоров во время пресс-конференции в Киеве в среду, 19 июля. (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в рамках визита последнего в Украину, где оба лидера сообщили о результатах переговоров.

Об этом сообщает официальное представительство главы украинского государства.

Во время пресс-конференции по результатам встречи с Лео Варадкаром в среду, 19 июля, в Киеве Зеленский поблагодарил главу ирландского правительства за приют украинцев.

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«Это ощутимый шаг моральной поддержки нашего народа. Ирландия приютила 86 тысяч украинцев, предоставила им помощь с жильем, финансами, доступом к образованию и медицине, и это очень важно», — сказал Зеленский.

Глава украинского государства заявил, что Ирландия уже предоставила Украине нелетальную помощь на более 170 миллионов евро, а также участвует в реализации Формулы мира по привлечению к ответственности военно-политическое руководство страны-агрессора РФ.

Лидеры обоих государств согласовали вопрос создания механизма компенсации, который поможет покрыть нанесенный Украине ущерб из имеющихся в Дублине замороженных активов России. Зеленский также поблагодарил Ирландию за поддержку Украины к вступлению в ЕС и ожидает начала переговоров о вхождении Киева в европейское сообщество уже в этом году.

«Ирландия поддержала Черноморскую зерновую инициативу и нашу гуманитарную инициативу Зерно из Украины, которая реально помогла странам Африки, наиболее критически зависящим от импорта продовольствия. Должны вместе сделать все возможное, чтобы глобальный продовольственный рынок остался стабильным, несмотря на очевидные попытки России спровоцировать новые кризисы и использовать как оружие голод и дестабилизацию», — подчеркнул президент, прокомментировав необходимость продолжения зернового соглашения.

Премьер-министр Лео Варадкар заверил, что Ирландия будет помогать Украине столько, сколько потребуется, и дальше будет оказывать финансовую, практическую и политическую помощь.

«Украина победит, Украина восстановится и отстроится. Мы будем оказывать практическую и дипломатическую помощь Украине для реализации ее целей, а также для реализации мирного плана», — сказал он.

Премьер-министр Ирландии считает, что путь Украины в ЕС имеет прогресс, и убежден, что будущее Украины — в Европейском Союзе.